Omicidio a Vergiate, 36enne uccisa a coltellate: 53enne si costituisce ad Avezzano

(Adnkronos) – Omicidio a Vergiate, in provincia di Varese, una donna di 36 anni è stata uccisa e un uomo di 53 anni è stato fermato ad Avezzano, in Abruzzo. Il sospettato, originario della Marsica, si è presentato spontaneamente nella notte tra il 22 e il 23 ottobre alla caserma dei Carabinieri di via Genserico Fontana. È accusato di essere l’autore del delitto. Secondo quanto riportato dalle prime ricostruzioni giornalistiche, la vittima sarebbe stata colpita con numerose coltellate. L’uomo, identificato da alcune testate come Marco Panichi e originario di Civitella Roveto, avrebbe raggiunto l’Abruzzo dopo il delitto. Stando alle informazioni pubblicate da alcune fonti locali, avrebbe inoltre confessato l’omicidio davanti al procuratore Maurizio Maria Cerrato. Il delitto è avvenuto nella mattinata di ieri, giovedì 22 ottobre, a Vergiate, nel Varesotto. Al momento restano da chiarire diversi aspetti della vicenda, tra cui la dinamica esatta dell’aggressione e il movente. Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire le circostanze dell’accaduto. Dopo il fermo, il 53enne è stato trasferito nella casa circondariale di Avezzano, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il provvedimento dovrà essere sottoposto alle necessarie verifiche e alla convalida del giudice.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)