“Non andate in Italia, ci sono le rivolte”: il messaggio dell’Iran ai cittadini

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"Non andate in Italia, è pericoloso". Firmato, l'Iran. La Repubblica islamica invita i suoi cittadini ad evitare viaggi "non essenziali" in Italia, Francia e Belgio dopo gli scontri, i disordini e i saccheggi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. In Italia, in particolare, Milano ha vissuto un weekend di fuoco con violenze nelle giornate di sabato e domenica. Da Teheran, quindi, parte l'avviso del ministero degli Esteri, rilanciato dai profili social di varie ambasciate. "Il Dipartimento delle Relazioni Pubbliche del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, in considerazione dell'escalation delle sommosse e dei problemi di ordine pubblico in Francia, Belgio e Italia, consiglia ai cittadini iraniani di astenersi dall'effettuare viaggi non essenziali verso questi paesi o di trovarsi in aree interessate da sommosse", si legge nel messaggio. "I cittadini iraniani attualmente presenti in Francia, Belgio e Italia sono invitati a evitare aree di tensione e siti di scontri, e ad astenersi da viaggi non necessari, in particolare nelle aree interessate da sommosse", prosegue l'avviso. "In considerazione della possibilità di un'escalation delle sommosse, restrizioni di viaggio e interruzioni dei servizi di trasporto pubblico, si richiede ai cittadini iraniani di verificare l'ultima situazione di sicurezza e le condizioni di trasporto prima di effettuare qualsiasi spostamento, e di portare con sé le informazioni di contatto delle missioni diplomatiche della Repubblica Islamica dell'Iran in Francia, Belgio e Italia", conclude l'alert del ministero.

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