Nessun giallo Darderi in Coppa Davis, sarà a Bologna con l’Italia

(Adnkronos) –

La Nazionale prima di tutto, la maglia azzurra sopra ogni cosa. Com’è ovvio che sia. Luciano Darderi prenderà parte alle Final 8 di Coppa Davis ( a Bologna dal 24 al 29 novembre) con la squadra capitanata da Filippo Volandri e no, non c’è nessun dubbio legato alla possibilità di vederlo – a fine stagione – dall’altra parte del mondo, in Sudamerica, per alcune esibizioni. Con una di queste (finita al centro delle discussioni nelle ultime ore), fissata il 28 novembre, giorno dell’eventuale semifinale di Coppa Davis. Come apprende l’Adnkronos da fonti vicine al giocatore, l’esibizione in questione – promossa tra l’altro insieme a Thomas Etcheverry e Francisco Cerundolo – era un impegno preso dal giocatore a luglio, dopo Wimbledon. Magari anche con un po’ di scaramanzia, in attesa della prima chiamata di capitan Volandri. Una convocazione attesa da anni e, per Luciano, diventata realtà pochi giorni fa.

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