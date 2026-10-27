Nefropatia da IgA, monoclonale umanizzato preserva funzione renale

(Adnkronos) – Otsuka Pharmaceutical ha annunciato i risultati finali a 2 anni (24 mesi) dello studio di fase 3 Visionary, che dimostrano una preservazione prolungata della funzione renale con sibeprenlimab negli adulti con nefropatia primaria da immunoglobulina A (IgAN) a rischio di progressione della malattia. Il trattamento con sibeprenlimab – informa una nota dell'azienda – ha stabilizzato la funzione renale e ridotto del 97,1% rispetto al placebo il rischio di un esito renale composito definito dal verificarsi del declino della funzione renale o dall'insufficienza renale. Con la più ampia popolazione di pazienti mai valutata per 2 anni in uno studio controllato con placebo, Visionary fornisce un insieme ampio e solido di evidenze ed è il primo studio di fase 3 nella IgAN a raggiungere l'obiettivo terapeutico Kdigo 2025 di rallentare il declino della funzione renale fino a valori prossimi a quelli fisiologici (declino dell'eGfr