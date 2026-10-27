Nautica, Salone di Genova conferma il riconoscimento dell’impegno per la gestione sostenibile della 66ma edizione

(Adnkronos) – Il Salone Nautico Internazionale a Genova consolida il proprio impegno verso una gestione sostenibile dell'evento, attraverso l'applicazione della norma internazionale Iso 20121, che definisce i requisiti per i sistemi di gestione della sostenibilità degli eventi. A riconoscimento di questo impegno, Rina ha consegnato a I Saloni Nautici, nel corso della 66ª edizione del Salone Nautico Internazionale, una targa per l’impegno nell'applicazione della norma Iso 20121 nella gestione della manifestazione. Il riconoscimento valorizza il lavoro portato avanti da Confindustria Nautica e I Saloni Nautici per integrare in modo strutturale i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica nell'organizzazione del Salone, attraverso un modello di gestione fondato sulla responsabilità, sul coinvolgimento degli stakeholder e sul miglioramento continuo. Un indirizzo strategico che trova espressione nella Politica degli eventi sostenibili e dichiarazione di intenti e valori, attraverso la quale Confindustria Nautica e I Saloni Nautici definiscono gli obiettivi e le linee di intervento per una gestione responsabile della manifestazione, in coerenza con i principi ESG e con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. La strategia di sostenibilità del Salone Nautico Internazionale si sviluppa lungo diverse direttrici: dall'efficienza energetica alla mobilità a basso impatto ambientale, dalla gestione responsabile dei materiali e dei rifiuti alla tutela dell'ambiente marino, fino alla valorizzazione delle persone, all'inclusione e al coinvolgimento di fornitori, allestitori ed espositori. Un approccio che riconosce nella collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti un elemento essenziale per promuovere comportamenti responsabili e diffondere una cultura della sostenibilità lungo l'intera filiera. ''Il riconoscimento di RINA testimonia la volontà di fare della sostenibilità una componente strutturale del Salone Nautico Internazionale. La nostra manifestazione rappresenta un punto di riferimento per l'industria nautica a livello mondiale e, proprio per questo, ha la responsabilità di promuovere modelli organizzativi capaci di coniugare crescita, innovazione e attenzione agli impatti ambientali e sociali. L'applicazione della norma ISO 20121 rafforza questa visione strategica, traducendo i principi di sostenibilità in criteri concreti di gestione e in una responsabilità condivisa con tutti gli attori della filiera'' – Piero Formenti, presidente di Confindustria Nautica e Presidente e Amministratore Delegato di I Saloni Nautici. L'impegno verso la sostenibilità si inserisce nella più ampia missione del Salone Nautico Internazionale, piattaforma globale per il business, l'innovazione e la cultura nautica, che affianca alla valorizzazione dell'eccellenza industriale del Made in Italy una crescente attenzione alla responsabilità sociale e ambientale. La targa consegnata da RINA durante la 66ª edizione rappresenta un'ulteriore testimonianza della continuità di questo impegno, con l'obiettivo di consolidare un modello organizzativo sempre più attento alla sostenibilità e di contribuire alla diffusione di buone pratiche nel settore nautico

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