Napoli-Roma primo match in chiaro su Dazn per la Serie A 2026-27

(Adnkronos) – A due anni dalla prima partita di Serie A trasmessa gratuitamente in diretta streaming, Dazn rinnova l'appuntamento. Napoli-Roma sarà la prima sfida in chiaro scelta dalla piattaforma di intrattenimento sportivo per la nuova stagione 2026-2027. Il big match dell’ottava giornata di campionato rientra tra un massimo di cinque partite di Serie A Enilive su un totale di 380 per ogni stagione, che i tifosi potranno vivere, in esclusiva su Dazn, connessi in live streaming anche senza abbonamento. In programma sabato 24 ottobre alle 18, il match porterà gli appassionati sul manto verde del Maradona per quello che è da sempre un gran classico del calcio italiano. La Roma di Gasperini, tornata alla vittoria anche grazie alla spinta dei giovani talenti classe 2007, è saldamente al terzo posto in classifica, a due punti da Inter e Lazio. Sabato affronterà un Napoli reduce dalla vittoria in Champions. Per guardare la partita gratis, basta andare su dazn.com, scorrere verso il basso nella homepage fino alla sezione 'FreeZone Days' e cliccare su 'Registrati Gratis', inserendo indirizzo e-mail e completando la registrazione del proprio account. A questo punto, sarà possibile guardare gratuitamente Napoli-Roma con tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Per guardarla su una Smart tv, si deve aprire l'app Dazn dalla tv e cliccare su 'FreeZone Days', inquadrare il QR Code con lo smartphone, inserire il l'indirizzo e-mail e completare la registrazione dell'account. Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, scaricare e aggiornare l’app Dazn e sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a Dazn non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in diretta in modalità gratuita delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.

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