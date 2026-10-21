Napoli, cade dalla finestra mentre pulisce gli infissi: 57enne ricoverata in codice rosso

(Adnkronos) – Una donna di 57 anni si trova attualmente ricoverata in codice rosso all'ospedale Cardarelli di Napoli. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe precipitata dalla finestra di un'abitazione al primo piano, mentre puliva gli infissi. L'incidente è avvenuto nel quartiere Miano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella. Secondo le prime ricostruzioni, la donna, residente nel quartiere Piscinola, avrebbe riportato fratture multiple nella caduta. È stata trasportata al Cardarelli, dove si trova ricoverata in codice rosso. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.

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