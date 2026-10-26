Nadal torna in campo, giocherà una esibizione a Las Vegas a febbraio 2027

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Rafa Nadal tornerà in campo per essere il protagonista dell'MGM Slam Presented by Capital One', in programma domenica 28 febbraio 2027 alla T-Mobile Arena di Las Vegas. All'inizio del prossimo anno quindi il campione spagnolo sarà protagonista di un evento tennistico, per la sua prima apparizione negli Stati Uniti dopo il ritiro avvenuto due anni fa, nel 2024. Il 22 volte campione Slam ha spiegato: "Ricordo quanto fosse impressionante sentire l'energia di un'arena gremita in una città come Las Vegas", ha detto Nadal. "Dopo quella partita del 2024, ora torno in una fase diversa della mia vita, senza la pressione del circuito ma con la stessa passione per questo sport. Ho sempre amato competere e, anche se la mia carriera professionistica è finita, quella sensazione non svanisce mai. Voglio ringraziare MGM Resorts e Capital One per l'invito e per aver reso possibile questo evento. Essere di nuovo in campo alla T-Mobile Arena, contro uno dei migliori giocatori di oggi, è una splendida opportunità per godermi il tennis e dare qualcosa in cambio ai fan che mi hanno sostenuto per così tanti anni. Spero che tutti coloro che verranno si divertano e farò del mio meglio per regalare loro una serata indimenticabile", ha aggiunto il 40enne ex numero uno al mondo. Per il quarto anno consecutivo, "The MGM Slam Presented by Capital One" rappresenterà un appuntamento fondamentale del calendario tennistico primaverile, con Nadal e alcuni dei migliori tennisti professionisti al mondo in gara per un ricco montepremi. Gli altri giocatori, il format ufficiale dell'evento e il partner televisivo saranno annunciati nelle prossime settimane. Nadal ha affrontato il connazionale Carlos Alcaraz alla T-Mobile Arena nel 2024 in una partita sold-out trasmessa in streaming in tutto il mondo su Netflix. Nel 2026, al "The MGM Slam Presented by Capital One", otto stelle dell'Atp, tra cui l'americano Taylor Fritz , si sono sfidate in un emozionante tie-break a 10 punti. La giovane superstar brasiliana Joao Fonseca ha sconfitto l'americano Reilly Opelka aggiudicandosi il torneo.

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