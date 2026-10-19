Musetti vince derby con Arnaldi e vola al secondo turno del torneo Atp di Lione

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Lorenzo Musetti accede al secondo turno del torneo Atp di Lione, vincendo il derby con Matteo Arnaldi. Il carrarino, numero 26 del ranking mondiale e testa di serie numero 6, si è imposto sul ligure, numero 36 Atp), in due set, con il punteggio di 6-1 6-4, in un'ora e 20 minuti. Gara senza storia con il toscano che strappa tre volte il servizio al sanremese. Secondo parziale più combattuto con Musetti che salva ben quattro palle break nel nono game e poi chiude al primo match-point a disposizione. Musetti che si conferma la bestia nera di Arnaldi, ora negli ottavi se la vedrà con il vincente del match tra l'altro azzurro Lorenzo Sonego, n.89 Atp, e la wild card francese Moise Kouame, numero 194 del mondo.



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