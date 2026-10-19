Mostre, quattro allestimenti collaterali per esposizione Caravaggio a Potenza

(Adnkronos) – Un dialogo contemporaneo con Caravaggio, un costume che parla la lingua della tradizione lucana, una scultura che fa dello sguardo il proprio soggetto e due grandi fotografie in cui il desiderio di bellezza finisce per sostituire il volto stesso. Sono quattro le esposizioni collaterali alla mostra 'Caravaggio. Narciso. Il mito di un capolavoro', al Museo archeologico provinciale di Potenza fino al 30 novembre, promossa dall’Agenzia di promozione territoriale. Le quattro esposizioni, che troveranno posto al piano terra dello stesso edificio, sono state scelte nell’ambito della manifestazione d’interesse promossa dall’Apt la scorsa estate e rivolta ad associazioni, enti, artisti che volessero proporre esposizioni e convegni collaterali alla grande mostra. I quattro artisti sono stati selezionati da una commissione tecnica, composta da Merisabell Calitri, storica e critica d’arte; Mariadelaide Cuozzo, storica dell’arte e docente all’Università della Basilicata; ed Elisa Laraia, artista, direttrice del Laboratorio di arte pubblica di Potenza e docente all’Accademia di Belle Arti di Napoli, e nominata gratuitamente da Apt per la valutazione delle proposte. "La ratio di fondo che ha orientato le scelte della commissione nel selezionare le proposte pervenute – spiega Mariadelaide Cuozzo, presidente della commissione – è stata innanzitutto quella della coerenza, richiesta dal bando, con i contenuti della mostra 'Caravaggio. Narciso. Il mito di un capolavoro', coerenza che la commissione ha inteso in senso tematico e concettuale. Si sono seguiti criteri qualitativi, selezionando le proposte più convincenti sul piano tecnico-formale e contenutistico, formulate in modo corretto e rigoroso, e considerando la congruità dei curricula professionali degli artisti e artigiani proponenti. La varietà sul piano interpretativo e tecnico delle proposte scelte dimostra quanto il mito di Narciso sia ancora oggi vivo e culturalmente generativo". "L’idea che ci ha mossi – sottolinea il direttore di Apt, Margherita Sarli – è stato il coinvolgimento del tessuto creativo lucano, ma abbiamo voluto affidare a una commissione di comprovata esperienza, che ringrazio per la disponibilità, le valutazioni tecniche al fine di mantenere rigore e qualità. Arricchiamo così l’esperienza della visita, aprendo lo sguardo al nostro territorio. Inoltre, nei prossimi giorni presenteremo anche gli eventi che ci accompagneranno fino alla fine di novembre". I quattro allestimenti sono: 'Narciso oltre lo specchio – dialogo tra Caravaggio e Franco Corbisiero', che sarà esposto sino al primo novembre. Sino al 23 novembre, invece, i visitatori potranno ammirare 'Il Narciso in costume' di Donata Claps, sarta artigiana di Cancellara: un unico pezzo su manichino che riproduce l’abito del protagonista del dipinto;- Dal 3 al 23 novembre toccherà a 'Oltre il riflesso' di Antonella Carucci, scultrice nata a Polla nel 1980, che vive e lavora a Caggiano: nella sua ricerca gli occhi delle sculture diventano superfici specchianti e restituiscono il volto di chi guarda, ma anche il luogo e la luce. Infine, il visual artist Silvio Giordano esporrà 'The Silver Mirror': due grandi fotografie che nascono dalla sua ricerca tra video installazioni, fotografia, scultura e operazioni transmediali, sul rapporto tra bellezza, desiderio e identità.

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