Morta Georgina Cates: recitò con Hugh Grant e Alan Rickman

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Georgina Cates, attrice britannica conosciuta per i ruoli nei film 'Un’avventura terribilmente complicata' e 'Il sapore del sangue', è morta il 6 maggio 2026 a Brighton, sulla costa meridionale dell’Inghilterra, all’età di 51 anni. Le circostanze del decesso non sono state rese note. A comunicare la notizia è stata la figlia Naiia, con un messaggio pubblicato su Instagram solo di recente, come riporta 'The Hollywood Reporter'. Nel ricordare la madre, Naiia l’ha descritta come una persona "bellissima" e dallo spirito libero, ringraziandola per la creatività, la curiosità e il coraggio di essere sempre fedele a se stessa. Cates lascia due figli, Naiia e Jakob, gemello nato nel 2001. Dal 1997 al 2005 era stata sposata con l’attore statunitense Skeet Ulrich, noto per il film 'Scream' e per la serie televisiva 'Riverdale'. Nata Clare Elaine Woodgate il 4 aprile 1975 a Colchester, nella contea inglese dell’Essex, Cates aveva iniziato la carriera in televisione, interpretando Jenny Porter nelle prime due stagioni della sitcom britannica '2point4 Children', trasmessa dalla Bbc tra il 1991 e il 1992. In seguito aveva preso parte alla commedia romantica 'Au Pair' (1994), prima di ottenere il ruolo che avrebbe segnato una tappa importante del suo percorso artistico.

Nel 1995 era stata protagonista di 'Un’avventura terribilmente complicata', film diretto da Mike Newell e tratto dall’omonimo romanzo di Beryl Bainbridge. La pellicola, ambientata nel mondo teatrale di Liverpool nel secondo dopoguerra, racconta la storia di Stella Bradshaw, una giovane assistente di compagnia che si innamora del regista Meredith Potter, interpretato da Hugh Grant. Nel cast anche Alan Rickman, nei panni dell’attore P.L. O’Hara. Per ottenere la parte, Cates aveva escogitato una strategia insolita. Dopo essere stata inizialmente scartata a un provino sostenuto con il proprio nome di nascita, si era ripresentata con il nome d’arte Georgina Cates, tingendosi i capelli di rosso e adottando un accento da ragazza della classe operaia di Liverpool, in sintonia con il personaggio. Il regista Mike Newell aveva raccontato in seguito di essersi sentito inizialmente ingannato, salvo poi riconoscere il valore dell’iniziativa. Il film fu presentato alla Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes. La critica del 'New York Times' Janet Maslin sottolineò come l’interpretazione di Cates fosse uno degli elementi centrali della pellicola, evidenziando la capacità dell’attrice di unire ingenuità e astuzia.

Nel 1998 Cates recitò ne 'Il sapore del sangue', commedia nera diretta da David Dobkin, accanto a Joaquin Phoenix e Vince Vaughn. Nel film interpretava una moglie infedele, in un intreccio dai toni ironici e criminali. Nello stesso anno prese parte a 'Illuminata', commedia romantica scritta e diretta da John Turturro e ambientata in una compagnia teatrale newyorkese di inizio Novecento. Recitò inoltre nel film televisivo A Soldier’s Sweetheart, con il marito Skeet Ulrich e Kiefer Sutherland. La sua filmografia comprende anche 'Frankie delle stelle' (1995), 'Big City Blues' e 'Stiff Upper Lips' (entrambi del 1997), 'Sinner' (2007) e 'Jackass – Nonno cattivo' (2013). La sua ultima apparizione sullo schermo risale a 'Everlasting', del 2016. Dopo gli anni trascorsi tra televisione e cinema, l’attrice si era dedicata anche alla fotografia, coltivando la ricerca di nuovi linguaggi espressivi. In un’intervista aveva spiegato di non voler interpretare sempre gli stessi personaggi: "Voglio fare qualcosa di diverso. Non voglio recitare sempre lo stesso ruolo: non sono fatta così". (di Paolo Martini)

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