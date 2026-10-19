Morta a 39 anni Lua Blanco, l’attrice brasiliana protagonista di “Rebelde”: lutto in tv

(Adnkronos) – È morta a 39 anni Lua Maria Blanco, attrice e cantante brasiliana nota soprattutto per il ruolo di Roberta

Messi nella telenovela per adolescenti "Rebelde", trasmessa dall’emittente Record. Nata a San Paolo il 5 marzo 1987, è scomparsa a Rio de Janeiro il 15 ottobre scorso, dopo aver combattuto negli ultimi mesi contro un tumore intestinale. La notizia è stata annunciata sui social dalla famiglia. Nel messaggio pubblicato online, i familiari hanno ricordato gli ultimi mesi di vita dell’attrice, trascorsi circondata dall’affetto dei suoi cari e degli amici più stretti. "Se n’è andata in pace, colma d’amore e con la ferma fede di ricongiungersi direttamente a Dio", si legge nella comunicazione, che si conclude con una richiesta di rispetto per il dolore e il silenzio della famiglia. Lua Blanco proveniva da una famiglia profondamente legata al mondo della musica. Era figlia del cantante e musicista Billy Blanco Jr. e nipote del compositore Billy Blanco, figura di riferimento della bossa nova brasiliana. Aveva cinque fratelli: Pedro Sol, Ana Terra, Estrela Blanco, Daniel Céu e Marisol Blanco. Prima di raggiungere la notorietà televisiva, aveva intrapreso un percorso musicale come cantante e compositrice nella band Lágrima Flor. Nel 2009 aveva inoltre lavorato come presentatrice del programma per ragazzi "Tv Globinho", trasmesso da Rede Globo. La svolta professionale era arrivata nel 2011 con "Rebelde", versione brasiliana della celebre telenovela giovanile, nella quale interpretava Roberta Messi. La produzione le aveva garantito una vasta popolarità presso il pubblico più giovane. Nella serie, il suo personaggio faceva parte del gruppo musicale RebeldeS, esperienza che contribuì a consolidare il legame tra la sua attività di attrice e quella di cantante. Dopo il successo della serie, Blanco aveva proseguito la carriera sul piccolo schermo, entrando nel cast di "Pecado Mortal", nel 2013, e di "A Força do Querer", nel 2017. Parallelamente aveva continuato a lavorare in teatro, prendendo parte nel 2014 al musical "Se Eu Fosse Você", nel ruolo di Bia, figlia dei protagonisti. Il suo percorso artistico comprendeva anche il cinema, con partecipazioni a film come "Socorro, Virei uma Garota!" e "Turbulência", e a produzioni audiovisive, tra cui la serie comica "Homens?". Nel corso degli anni si era dedicata anche alla scrittura, ampliando ulteriormente i propri interessi professionali. Sul fronte musicale, nel marzo 2016 aveva pubblicato il suo primo album in studio, "Mão no Sonho", dal quale erano stati tratti i singoli "Eu e o Tempo", "O Mundo Todo" e "Perde Tudo". Successivamente aveva portato avanti i propri progetti musicali sia come solista sia con la formazione denominata Lua Blanco e a Órbita.

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