MINI Countryman Untamed Edition: debutto al Rebelle Rally tra deserto e off-road

(Adnkronos) – La MINI Countryman Untamed Edition porta il marchio britannico verso una dimensione più avventurosa, puntando su un'impostazione orientata all'off-road e su una maggiore versatilità nell'utilizzo lontano dall'asfalto. Il nuovo allestimento accompagna il debutto di MINI al Rebelle Rally 2026, una delle competizioni più impegnative dedicate alla navigazione fuoristrada. Il progetto MINI Countryman Untamed Edition nasce per valorizzare il carattere della Countryman attraverso un'identità estetica più robusta e caratteristiche sviluppate per affrontare percorsi difficili. Un'evoluzione che amplia la vocazione del modello, tradizionalmente pensato per combinare praticità quotidiana e piacere di guida. La partecipazione alla competizione americana rappresenta un banco di prova concreto per verificare il comportamento della vettura su superfici molto differenti. Per affrontare il Rebelle Rally, la Countryman Untamed Edition è stata preparata da un gruppo di ingegneri del BMW Group, con interventi mirati alle esigenze della manifestazione. Il percorso comprende circa 1.500 miglia attraverso Nevada, California e Utah, alternando dune sabbiose, piste rocciose e terreni sconnessi. Condizioni che richiedono una vettura versatile, capace di affrontare sollecitazioni prolungate e situazioni imprevedibili. La preparazione ha coinvolto anche diversi partner tecnici, tra cui Thule, DealerTire, Pelican Cases, Morimoto Lighting, Heinlein Racing Development, Peak Design e GoPro. Al volante della MINI Countryman Untamed Edition c'è Felicia Killman, pilota con esperienza nell'American Rally Association. Al suo fianco, nel ruolo di navigatrice, Erika Ferrer, già protagonista di competizioni rally in Messico. Una particolarità della manifestazione è l'assenza del GPS: gli equipaggi utilizzano esclusivamente mappe, bussole e roadbook per individuare il percorso corretto. La nuova Untamed Edition diventa così l'espressione più avventurosa della Countryman, affiancando alle caratteristiche di un SUV moderno una maggiore attenzione alle capacità fuoristradistiche.

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