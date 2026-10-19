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Milano, Confcommercio: “Danni già a un milione, un altro weekend come questo e diventa un milione ogni 2 giorni”

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Milano, Confcommercio: “Danni già a un milione, un altro weekend come questo e diventa un milione ogni 2 giorni”

Lun, 19/10/2026 - 15:05

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(Adnkronos) –
I danni agli esercizi commerciali di Milano hanno raggiunto la cifra di 1 milione di euro. "Noi ieri mattina avevamo stimato mezzo milione di euro – dice all'AdnKronos Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, all'indomani di una nuova giornata di violenze -, poi, con quanto avvenuto il pomeriggio e la chiusura di molte attività la cifra è salita a un milione. Non pesano tanto i danni materiali che hanno subito le attività commerciali, ma le chiusure o il conseguente mancato introito".  Una cifra che per il segretario è destinata a crescere: "Oggi ad esempio c'è un'altra manifestazione. E' chiaro che se vanno avanti le situazioni come questo weekend, diventa un milione ogni due giorni". conclude.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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