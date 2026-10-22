Milano, aggressione contro la polizia: circondano una volante, calci e pugni agli agenti e li minacciano con i cani

(Adnkronos) – In gruppo circondano una volante della polizia, aggrediscono gli agenti e li minacciano con i cani. E' successo la scorsa notte a Cinisello Balsamo, nel Milanese. Una pattuglia del locale Commissariato è intervenuta verso mezzanotte e mezza in via Garibaldi, per la segnalazione di colpi di arma da fuoco. Sul posto ha trovato una decina di persone che stavano festeggiando un compleanno, mentre una coppia del gruppo era intenta a litigare. Quando hanno chiesto cosa stesse succedendo, il ragazzo ha aggredito gli agenti ed è stato bloccato. Nel frattempo sono arrivate altre trenta persone, per lo più di nazionalità egiziana, che hanno accerchiato i poliziotti e li hanno aggrediti. Un uomo in particolare li ha colpiti con calci e pugni ed è quindi stato bloccato con il taser. Ancora accerchiati e minacciati, anche con tre cani di grossa taglia lasciati liberi, gli agenti si sono difesi con lo spray al peperoncino, mettendo in fuga buona parte del gruppo. Sul posto sono stati sequestrati due involucri di cocaina e due proiettili di scacciacani inesplosi, mentre non sono stati ritrovati bossoli. Al termine dell'intervento l'uomo bloccato con il taser è stato portato in codice verde alla Multimedica di Cinisello Balsamo, da cui è stato dimesso in nottata. Altri del gruppo sono stati accompagnati in Questura. Alla fine tre, tutti cittadini egiziani, regolari in Italia, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.

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