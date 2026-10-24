Meteo, piogge e maltempo nel weekend: si abbassano le temperature

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Piogge e maltempo sull'Italia, con abbassamento delle temperature nel weekend, a partire da oggi, sabato 24 ottobre. Una perturbazione atlantica, collegata a una profonda circolazione depressionaria presente sul Nord Europa, sta infatti transitando sulla Penisola favorendo condizioni di spiccata instabilità atmosferica, un calo termico generalizzato e una decisa intensificazione dei venti settentrionali. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che il passaggio determinerà precipitazioni a carattere sparso fino alle prime ore di domenica, aprendo la strada a masse d'aria più fredde che riporteranno le temperature massime ovunque al di sotto della soglia dei 20°C. Le precipitazioni previste per la giornata di oggi interesseranno soprattutto il Triveneto e le regioni centrali, per poi muoversi verso il Meridione. Nel pomeriggio invece i rovesci si concentreranno lungo la fascia adriatica, in particolare tra Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, dove si attendono temporali. Fenomeni sparsi e di minore entità si verificheranno anche nel Lazio, in Campania, nella Calabria tirrenica e in Sicilia. L'ingresso di aria fredda in quota favorirà inoltre nevicate lungo l'arco alpino centro-orientale e sul settore del Monte Bianco, con quota neve in discesa fino a circa 1400 metri. La perturbazione sarà accompagnata da venti intensi di Maestrale, che arriveranno fino a 70 km/h in Sardegna e riguarderanno anche la Sicilia e i bacini tirrenici centro-meridionali. Contestualmente i mari risulteranno molto mossi con possibili mareggiate sulle coste esposte. Le temperature massime subiranno quindi una flessione di circa 3-4°C, particolarmente avvertibile nelle regioni del Centro-Sud. Domenica invece la perturbazione scivolerà definitivamente verso i Balcani, favorendo un progressivo miglioramento delle condizioni atmosferiche su gran parte del territorio nazionale, salvo residue e deboli precipitazioni sui versanti ionici. Le temperature diminuiranno in ogni caso di ulteriori 2-3°C: all'alba si registreranno valori fino a 4°C sulla Pianura Padana, 5°C nelle conche interne del Centro e prossimi anche a 0°C nei fondovalle montani. I valori massimi invece non supereranno i 18-20°C sull'intero territorio nazionale. Da lunedì è attesa quindi una nuova stabilità atmosferica con graduale incremento delle temperature nel corso della settimana.

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