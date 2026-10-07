Mercedes-Benz al Salone di Parigi 2026: dalla nuova GLA alla VLE elettrica

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Mercedes-Benz prepara una presenza particolarmente ricca al Salone dell’Auto di Parigi 2026, in programma dal 12 al 18 ottobre. L’appuntamento francese si inserisce nelle celebrazioni per i 140 anni del Marchio e diventa una vetrina importante per mostrare i risultati della nuova offensiva di prodotto. Le novità coinvolgono praticamente ogni area della gamma, dalle vetture più accessibili ai modelli di lusso, passando per le sportive AMG e le proposte completamente elettriche. Tra le protagoniste ci sarà la nuova Mercedes-Benz GLA, affiancata dalla nuova Mercedes-AMG CLA 45, dalla GLE e dalla nuova Classe S. Spazio anche alla Mercedes-AMG GT Coupé 4, ulteriore espressione della strategia ad alte prestazioni del costruttore tedesco. Particolare attenzione sarà riservata alla Mercedes-Benz VLE

elettrica, mostrata nella configurazione passenger car. Il nuovo modello può accogliere fino a otto persone e punta a combinare la versatilità tipica di un MPV con comfort e tecnologie di nuova generazione. Mercedes-Benz dichiara per la VLE un’autonomia superiore a 700 km, un dato che amplia sensibilmente le possibilità di utilizzo anche nei lunghi trasferimenti. La vettura è stata sviluppata pensando tanto alle famiglie quanto ai professionisti e ai servizi navetta di fascia alta. L’elettrificazione avrà un ruolo centrale anche nel resto dello stand. A Parigi saranno infatti presenti la CLA Shooting Brake, la nuova Classe C elettrica e la nuova GLC elettrica, insieme alla Classe A Edition 140. Il Salone francese assume così un significato particolare per Mercedes-Benz. A 140 anni dal brevetto depositato da Carl Benz nel 1886, il costruttore utilizza l’appuntamento parigino per mettere insieme passato e futuro, mostrando una gamma nella quale elettrificazione, digitalizzazione e prestazioni interessano ormai trasversalmente i diversi segmenti.

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