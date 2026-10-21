Mario Draghi: “Le proteste dei giovani? Hanno la sensazione che nessuno li ascolti”

(Adnkronos) – Le manifestazioni giovanili, spesso sfociate in atti violenti, in Francia come in Italia "hanno motivazioni differenti" ma "c'è un elemento che accomuna" questi paesi è cioè "il fatto che, l'anno prossimo, si terranno delle elezioni di estrema importanza". Lo afferma l'ex premier Mario Draghi in un'intervista a Bloomberg per un podcast registrato in occasione di un evento a New York spiegando che però "questa è, per così dire, solo la cornice". "La spiegazione più solida risiede, a mio avviso, nel blocco delle aspettative: i giovani hanno la sensazione che nessuno li ascolti. La maggior parte delle persone – ricorda – desidera crescita e giustizia sociale – o meglio, una crescita accompagnata da giustizia sociale. Per i giovani, la giustizia sociale si traduce in giustizia

intergenerazionale". "E quando la crescita viene a mancare – osserva – diventa molto difficile garantire tutto ciò e questo genera ansia". Per Draghi "si percepisce un blocco nelle dinamiche sociali, si ha la sensazione di non riuscire a trovare facilmente un lavoro. I giovani percepiscono una società in rapidissima trasformazione tecnologica e si sentono impreparati ad affrontarla". E sullo sfondo, ricorda, "a questo si aggiungono altre circostanze" quali "il ruolo di determinati attori politici" che giocano sulle dinamiche di massa, sugli scontri e sulla violenza "che va condannata in ogni circostanza". "Fattori che però – conclude – agiscono più come amplificatori che come vere e proprie spiegazioni".

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