Malagò si tessera con Aniene calcio a 5 come dirigente accompagnatore, parte corsa a presidenza Figc

(Adnkronos) – L'attuale commissario della Figc Giovanni Malagò si è tesserato per la Federcalcio con il Circolo canottieri Aniene per la squadra di calcio a 5 come dirigente accompagnatore. Lo apprende l'Adnkronos. L’Aniene, circolo di cui Malagò è Presidente onorario, infatti, da questa stagione è tornato ad affiliarsi alla Federcalcio e partecipa al campionato di Serie D di calcio a 5. Il tesseramento arriva dopo le polemiche che hanno portato al commissariamento della Figc. Le nuove elezioni per la presidenza sono state fissate per il 14 dicembre 2026 dallo stesso Malagò, al momento unico candidato con la Lega di Serie A che è orientata a confermare il pieno appoggio per ricandidarlo.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)