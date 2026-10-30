Lupi ‘guadagna’ più di Tajani e Fratoianni batte Schlein. Il Paperone del Parlamento è Di Giuseppe

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Maurizio Lupi 'più ricco' di Antonio Tajani nel centrodestra. Nicola Fratoianni davanti a Elly Schlein nel campo largo. Il Paperone della Camera, però, non è un big di primissimo piano. Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione Esteri America Settentrionale e Centrale, dichiara oltre 3 milioni e mezzo. Sono i dati che emergono dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate dai due parlamentari secondo quanto riportato sul sito della Camera. A circa 186mila euro (per l'esattezza 185mila 181 euro) ammonta il reddito di imponibile dichiarato al fisco nel 2026 dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Lo batte di qualche decina di migliaia di euro il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, che invece percepisce uno 'stipendio' di 209mila 351 euro. Tajani ha presentato la sua dichiarazione dei redditi il 30 settembre, mentre il suo alleato Lupi il 14 dello stesso mese. Mancano, tra i leader del centrodestra, i redditi imponibili sia della premier Giorgia Meloni, sia del segretario della Lega Matteo Salvini. Nel campo largo le primarie solo a febbraio decideranno chi sarà il leader della coalizione progressista. Intanto, i redditi imponibili presentati per trasparenza tra Camera e Senato possono decretare fin da ora chi è il più 'ricco' tra i frontman del centrosinistra – al netto di chi, ovviamente, ha già provveduto a renderli noti, sia chiaro. E quindi la segretaria del Partito democratico Elly Schlein con i suoi 98mila 471 euro è battuta di un soffio (400 euro) dal co-leader di Avs e segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni. Bruno Tabacci, che dovrebbe 'prestare' il simbolo del suo Centro democratico a Più uno di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, arriva a 119mila euro. Carlo Calenda, che però vuole rimanere fuori dai giochi del campo largo, ha guadagnato, invece, 114mila 7 euro. All'appello mancano i redditi di Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Matteo Renzi.

Con oltre 3,5 milioni di reddito imponibile dichiarato al Fisco nel 2026 il 'Paperone' del Parlamento quest'anno, almeno per il momento, diventa Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione Esteri America Settentrionale e Centrale, imprenditore romano che vive tuttora a Miami, in Florida, con la sua famiglia. L'esponente meloniano per l'esattezza ha guadagnato 3 milioni 546mila 872 euro, di cui 93mila 437 dichiarati in Italia. E' seguito a ruota, con 2 milioni 544mila 622 euro di reddito imponibile, dalla senatrice della Lega e avvocata Giulia Bongiorno e dall'ex ministro dei governi Berlusconi Giulio Tremonti, attuale presidente della commissione Esteri della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, che ha dichiarato 1 milione 991mila 693 euro.

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