Letame davanti casa del Ceo della Sampdoria. Il club scosso: “Superato ogni limite”

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Si scalda la situazione in casa Sampdoria. La squadra blucerchiata è in grande difficoltà con l'ultimo posto in classifica in Serie B con appena 5 punti in 9 partite, gli stessi del Catanzaro. Una situazione che ha scatenato i tifosi che hanno lasciato un carico di letame con uno striscione diffamatorio davanti all'abitazione privata del Ceo del settore calcio del club doriano, Jesper Fredberg. La società ha risposto duramente. "L’U.C. Sampdoria condanna fermamente e inequivocabilmente gli atti compiuti da alcuni individui che hanno costituito una grave e inaccettabile violazione della privacy del nostro Ceo Sports, Jesper Fredberg, e dei suoi familiari. Il club non tollera e non intende tollerare attacchi personali e diretti nei confronti di alcuno dei propri tesserati e dipendenti, compresi i componenti dell’alta dirigenza. Si tratta di comportamenti inaccettabili e deplorevoli", sottolinea la Sampdoria in una nota. "Il club è pienamente consapevole che i risultati ottenuti finora siano ben al di sotto delle aspettative e degli standard che la storia e il prestigio dell’U.C. Sampdoria impongono. Le critiche costruttive e le manifestazioni di dissenso pacifiche sono legittime e comprensibili, purché si svolgano nel rispetto delle persone e dei principi di civiltà. Quanto accaduto questa mattina, tuttavia, rappresenta un inaccettabile superamento di ogni limite. Comprendiamo la delusione e la frustrazione dei nostri tifosi per i risultati e le prestazioni fin qui offerte e ne condividiamo la volontà di vedere la squadra invertire al più presto la rotta. È proprio questo, oggi, il nostro unico obiettivo: lavorare con determinazione per cambiare rapidamente il corso della stagione e riportare la Sampdoria ai livelli che le competono", conclude il club doriano.

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