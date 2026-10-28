Lei vince 500mila euro al gratta e vinci, il fidanzato prima lo nasconde e poi sparisce

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Una storia di truffa, condanne penali e un gratta e vinci da 500mila euro sparito e mai riscosso. Ospite in collegamento a 'La volta buona', Maria ha raccontato la storia che l’ha vista protagonista, dopo che il compagno le avrebbe sottratto il biglietto vincente, senza mai riconsegnarglielo. L’uomo è stato condannato e ha scontato la pena, ma del gratta e vince da mezzo milione di euro non si sono più avute notizie. La storia risale al 2016, quando Maria conosce l’uomo che si presenta come un imprenditore di origini svizzere. Tra i due nasce un amore e nel tempo lei gli presta 34mila euro. Poi, arriva il biglietto vincente da 500mila euro, il compagno si offre di custodire il biglietto nella propria cassaforte, ma quando lei comincia a chiedergli di restituirlo, lui prende tempo. Maria decide di indagare e scopre che l’uomo utilizza un cognome falso. Con l’aiuto di una tabaccaia riesce a risalire alla sua vera identità. Poco dopo riceve una busta, ma al suo interno non c’è il biglietto vincente: soltanto un collage realizzato con altri biglietti. Quando Maria decide di denunciarlo, l’uomo sparisce. La donna si rivolge quindi alla Guardia di Finanza e la riscossione della vincita viene bloccata. "Sono contenta che sia andata così. Il biglietto è sparito, non l'ho visto io e non l'ha visto nemmeno lui. Io sono felice che sia andata così, anche se può sembrare folle". L’uomo è stato condannato, ma a Maria sono stati restituiti soltanto 2mila dei 34mila euro che aveva prestato. "È stata una tragedia, ormai sono passati alcuni anni. L'ho metabolizzata, non ero sotto i ponti. Me ne sono fatta una ragione", ha spiegato a Caterina Balivo. E sull’uomo Maria ha le idee chiare. La rabbia è finita, ma l’amarezza è ancora tanta: "Sono così bravi e abili che una persona perbene non può arrivare a essere così machiavellica". E sul biglietto, che secondo lei sarebbe ancora nelle mani dell’uomo, ha concluso: "Aspetta che forse un domani lo potrà riscuotere per intero. È anche cretino e ignorante come la fame, lo tiene là senza farci nulla".

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