Lavoro, la logistica automatizzata debutta a Piacenza: al via la prima edizione di Agv Expo

(Adnkronos) – La logistica automatizzata sta vivendo la sua definitiva consacrazione, trasformandosi da disciplina ingegneristica di nicchia a investimento industriale strategico e mainstream. In risposta a questa rapidissima espansione, Mediapoint & Exhibitions annuncia il lancio di Agv Expo 2026, la prima fiera e mostra-convegno su scala europea ufficialmente registrata e interamente dedicata ai veicoli a guida automatica (AGV), ai robot mobili autonomi (AMR) e alle tecnologie collegate. L'appuntamento è fissato dal 22 al 24 ottobre presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo. "Il settore della logistica automatizzata ha raggiunto un livello di maturità e un'importanza strategica tali da richiedere una piattaforma espositiva e congressuale europea interamente dedicata – afferma Fabio Potestà, direttore di Mediapoint & Exhibitions – I veicoli a guida automatica e i robot mobili autonomi non rappresentano più tecnologie sperimentali o di nicchia per pochi pionieri, oggi sono veri e propri investimenti industriali mainstream, indispensabili per qualunque azienda voglia rimanere competitiva, efficiente e sicura sul mercato globale. Con il lancio di Agv Expo vogliamo offrire a costruttori, sviluppatori software e utilizzatori finali uno spazio concreto in cui l'intera catena di fornitura possa riunirsi, condividere competenze e individuare soluzioni pratiche alle sfide future. La contemporaneità con T3 Expo, inoltre, corona questa visione, creando per la prima volta un ponte diretto e senza interruzioni tra il trasporto su gomma e l'intralogistica intelligente". L'adozione dell'automazione intralogistica non è più solo una scelta legata alla produttività, ma una necessità di sopravvivenza per le imprese europee. Secondo le ultime analisi macroeconomiche rilasciate a settembre 2026 da Mordor Intelligence, il mercato dell'automazione dei magazzini in Europa ha superato una soglia critica (attestandosi a 6,79 miliardi di dollari nel corrente anno), spinto da una crisi del personale senza precedenti. I dati confermano una carenza strutturale di oltre 1,1 milioni di magazzinieri in Europa, con il 75% delle aziende di gestione e distribuzione in grave difficoltà nel reclutamento di personale operativo. Parimenti, lo scenario nazionale non è esente da criticità. Come evidenziato nel workshop promosso a Roma a settembre da Federtrasporto e Freight Leaders Council, il comparto logistico italiano si trova dinnanzi a una sfida epocale: sarà necessario reclutare ben 150mila nuovi lavoratori qualificati entro il 2029. A fronte di questo fabbisogno, il sistema formativo tradizionale riesce a coprire meno della metà delle richieste delle aziende. Diventa perciò evidente come l'adozione di robot mobili autonomi (AMR) e l'automazione dei magazzini, che saranno mostrati dal vivo ad Agv Expo 2026, non puntino alla sostituzione del personale, ma a massimizzarne la produttività e la sicurezza, colmando un vuoto occupazionale non più sostenibile. Agv Expo 2026 nasce proprio per presentare l'intero ecosistema tecnologico in grado di colmare questo gap e rendere le supply chain flessibili e resilienti. Le stime per il comparto AGV/AMR prevedono un incremento del mercato europeo da 1,87 miliardi di dollari nel 2026 a oltre 3,12 miliardi di dollari entro il 2031, con un tasso di crescita annuo del 10,8%. Spinti dai progressi dell'intelligenza artificiale, della navigazione LiDAR e degli algoritmi SLAM, i veicoli autonomi stanno uscendo dai confini delle fabbriche tradizionali per automatizzare la logistica pesante e complessa, come la movimentazione dei container nei porti e la gestione dei bagagli e dei pacchi negli aeroporti. Oltre alle dimostrazioni dal vivo all'interno dei padiglioni, Agv Expo ospiterà un ricco programma di conferenze tecniche organizzate con il supporto delle principali associazioni di categoria e di importanti aziende nazionali e internazionali. Il debutto di Agv Expo 2026 si svolgerà in contemporanea con la seconda edizione di T3 Expo 2026 (Truck, Tyre & Trailer), la mostra-convegno dedicata ai veicoli industriali ed espositore d'eccellenza per il trasporto su strada.

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