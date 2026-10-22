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Lavoro, Giorgetti: “Senior e giovani lavorino insieme, governo attento”

AdnKronos

Lavoro, Giorgetti: “Senior e giovani lavorino insieme, governo attento”

Gio, 22/10/2026 - 14:15

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(Adnkronos) – "Il problema non è scegliere tra giovani e senior ma farli lavorare insieme" . Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento durante il convegno dei ceo di Elis. "Il governo è e resterà attento alle proposte" del consorzio. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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