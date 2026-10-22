Lavoro, Giorgetti: “Senior e giovani lavorino insieme, governo attento”

(Adnkronos) – "Il problema non è scegliere tra giovani e senior ma farli lavorare insieme" . Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in video collegamento durante il convegno dei ceo di Elis. "Il governo è e resterà attento alle proposte" del consorzio.

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