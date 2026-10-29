La Superluna, tre sciami di meteoriti e la parata dei pianeti: tutti gli eventi celesti di novembre 2026

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A novembre tre piogge di meteoriti e tre Superlune illumineranno il cielo, insieme a una vera e propria parata di pianeti. L'arrivo del nuovo mese porterà con sé alcuni eventi celesti che saranno visibili grazie alle lunghe ore di buio invernali e alla stagione dell'aurora boreale, che caratterizzerà le regioni settentrionali come Islanda e Norvegia. Si inizierà all'inizio del mese quando, come riporta National Geographic, ci sarà l'allineamento di Luna, Marte e Giove. Alla mezzanotte tra il 2 e il 3 novembre, la Luna, Marte e Giove saranno allineati sull'orizzonte orientale e si sposteranno sempre più in alto nel cielo fino all'alba. I due pianeti e la Luna arriveranno a circa sei gradi di distanza, con Regolo, ovvero la stella più luminosa della costellazione del Leone che sarà la più visibile sotto di loro. Nella notte tra il 4 e il 5 novembre e in quella tra l'11 e il 12 invece, arriveranno due sciami di meteoriti: le Tauridi meridionali e le Tauridi settentrionali, eventi da circa cinque meteoriti l'ora che però coincideranno con una luna debole che quindi potrebbe renderli meno visibili. Un nuovo sciame di meteoriti si registrerà tra il 17 e il 18 novembre, ovvero quello delle Leonidi, che sarà attivo per tutto il mese e sarà particolarmente visibile superata la mezzanotte. Il mese di novembre sarà anche segnato dalla notte di luna nuova fissata per il 9 novembre, quando saranno particolarmente visibili galassie e nebulose. Per la Superluna, la prima dallo scorso gennaio, bisognerà invece aspettare il 24 novembre, quando arriverà quella del castoro, un fenomeno che si verifica quando l'orbita lunare si avvicina più del solito alla Terra. La luna risulterà più luminosa e più grande, con il momento migliore per osservarla che può essere l'alba oppure il tramonto, quando sembrerà di dimensioni maggiori all'orizzonte e si colorerà di arancione. Dal 14 al 16 novembre invece Marte e Giove appariranno nel cielo meridionale a poca distanza tra loro, mentre sopra l'orizzonte sorgeranno Mercurio e Venere. Durante il mese si potrà osservare anche Urano, che durante la notte si sposterà da est a ovest. Il 20 novembre invece Mercurio raggiungerà la sua massima elongazione occidentale, ovvero si allontanerà dal Sole, e sarà particolarmente visibile verso la fine del mese prima dell'alba. Anche Urano sarà più vicino del solito, in particolare tra il 25 e il 26 novembre, visto che si troverà in posizione opposta rispetto al sole.

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