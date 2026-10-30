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La Lazio sfida Michael Myers per Halloween: sei biancocelesti in un’escape room da brividi

AdnKronos

La Lazio sfida Michael Myers per Halloween: sei biancocelesti in un’escape room da brividi

Ven, 30/10/2026 - 11:02

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(Adnkronos) – Sei giocatori della Lazio, un’escape room e una sola missione: sfuggire a Michael Myers. Per Halloween 2026, il club biancoceleste presenta un contenuto esclusivo, l’unico di questo genere per un club di Serie A. Questa volta lo spirito di squadra per gli uomini di Gennaro Gattuso servirà a trovare la via d’uscita, risolvere enigmi e affrontare sorprese tutt’altro che rassicuranti. Tra paura, risate e colpi di scena, i tifosi potranno scoprire come se la cavano i biancocelesti in una sfida decisamente… diversa dal solito. Chi riuscirà a mantenere il sangue freddo? Per scoprirlo, l'appuntamento è dalle ore 14 di oggi sull’app, sul sito e sul canale YouTube ufficiale del club. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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