La Lazio batte la Juventus e Filippo Bisciglia… impazzisce

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Filippo Bisciglia 'impazzisce' dopo Juventus-Lazio. Il conduttore di Temptation Island, grande tifoso biancoceleste, ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune storie che mostrano l'esultanza sfrenata dopo le reti biancocelesti firmate da Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru, che sono valse il trionfo per 3-0 all'Allianz Stadium e uno storico primo posto in classifca. Il primo video postato da Bisciglia mostra l'esultanza dei tifosi nel settore ospiti di Torino, con tanto di dedica alla Curva Nord affiancata da due cuori, uno bianco e uno celeste. Il secondo invece ritrae la gioia sfrenata del conduttore al triplice fischio: Bisciglia si alza la maglietta, si copre la testa e agita le mani in segno di esultanza, raffigurando l'estasi, e la sorpresa, di tanti tifosi laziali.

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