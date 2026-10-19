Salute

La Lazio batte la Juventus e Filippo Bisciglia… impazzisce

AdnKronos

La Lazio batte la Juventus e Filippo Bisciglia… impazzisce

Lun, 19/10/2026 - 12:36

Condividi su:

(Adnkronos) –
Filippo Bisciglia 'impazzisce' dopo Juventus-Lazio. Il conduttore di Temptation Island, grande tifoso biancoceleste, ha condiviso sul proprio profilo Instagram alcune storie che mostrano l'esultanza sfrenata dopo le reti biancocelesti firmate da Provstgaard, Isaksen e Dele-Bashiru, che sono valse il trionfo per 3-0 all'Allianz Stadium e uno storico primo posto in classifca. Il primo video postato da Bisciglia mostra l'esultanza dei tifosi nel settore ospiti di Torino, con tanto di dedica alla Curva Nord affiancata da due cuori, uno bianco e uno celeste. Il secondo invece ritrae la gioia sfrenata del conduttore al triplice fischio: Bisciglia si alza la maglietta, si copre la testa e agita le mani in segno di esultanza, raffigurando l'estasi, e la sorpresa, di tanti tifosi laziali.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta