Kim Kardashian compra un Monet per amore di ‘Ragazze a Beverly Hills’: l’arte ispirata da un film cult

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Un dipinto di Claude Monet acquistato non per passione per l’Impressionismo o per influenza del mondo dell’arte, ma grazie a una battuta di un film cult degli anni Novanta. È la curiosa storia raccontata da Kim Kardashian nella biografia 'Citizen Kim', scritta dal giornalista Jonathan Van Meter, da cui 'The Hollywood Reporter' ha pubblicato un estratto. La miliardaria americana, imprenditrice e fondatrice del marchio Skims, ha rivelato di aver comprato un’opera del celebre pittore francese ispirandosi a 'Ragazze a Beverly Hills' (Clueless), il film del 1995 interpretato da Alicia Silverstone, uscito quando Kardashian aveva 14 anni e diventato uno dei suoi preferiti. Al centro del riferimento cinematografico c’è una delle battute più conosciute della pellicola, pronunciata dalla protagonista Cher Horowitz: "È un Monet in piena regola. Da lontano sembra a posto, ma da vicino è un gran pasticcio". Un gioco di parole che richiama il pittore impressionista per descrivere una persona dall'apparenza gradevole, ma molto diversa a uno sguardo ravvicinato. "È il motivo per cui ho comprato il mio Monet", ha raccontato Kardashian a Van Meter, spiegando che il dipinto fu il primo vero acquisto d'arte effettuato personalmente. "Nel film chiamavano le ragazze 'un Monet' quando da lontano sembravano belle, ma da vicino erano solo un disastro". L'acquisto sarebbe avvenuto all'asta a Roma, intorno al 2021, quando Kardashian si trovava in città insieme a Kim Jones, all'epoca direttore artistico delle collezioni donna di Fendi. Jones aveva collaborato con lei alla collezione Fendi x Skims, annunciata proprio nel 2021. Kardashian ha raccontato di essersi innamorata di un Monet dai toni grigi, raffigurante un paesaggio, che desiderava collocare nella sua abitazione di Palm Springs, progettata dall'architetto giapponese Tadao Ando e caratterizzata da un'estetica essenziale, dominata dal cemento. "Continuavo a fare offerte e a rilanciare. Era la prima asta a cui partecipavo e non sapevo bene come funzionasse", ha spiegato. A convincerla a proseguire sarebbe stato proprio Kim Jones, che durante la gara l'avrebbe incoraggiata a non fermarsi: "Prendilo!". Kardashian si aggiudicò così il dipinto, superando il budget che si era inizialmente prefissata, complice, ha ammesso, l'adrenalina del momento. Non è la prima volta che la passione della star per l'arte emerge pubblicamente. In un'intervista rilasciata nel 2020 a "E!", Kardashian aveva indicato un dipinto di Lucio Fontana come il regalo più bello mai ricevuto. Una tela bianca dell'artista italiano, inoltre, compare sopra un camino durante il tour della sua abitazione pubblicato da Vogue nel 2022. (di Paolo Martini)

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