Kawasaki Ninja 650 2027: nuovo avantreno per una guida più sportiva

(Adnkronos) – La Kawasaki Ninja 650 cambia soprattutto dove conta quando la strada comincia a farsi interessante. Per il 2027 la sportiva stradale di media cilindrata riceve infatti un avantreno profondamente aggiornato, accompagnato da novità per impianto frenante, strumentazione e connettività. Resta invece centrale il conosciuto bicilindrico parallelo di 649 cc, apprezzato per l'erogazione corposa ai regimi medio-bassi. La modifica tecnica più importante presente sulla Kawasaki Ninja 650 è l'adozione della forcella Showa SFF-BP a steli rovesciati da 37 mm, che prende il posto della precedente unità telescopica. Il maggiore diametro permette di ridurre la pressione di smorzamento, con l'obiettivo di ottenere maggiore precisione nella gestione dei trasferimenti di carico, stabilità in ingresso curva e solidità durante le frenate. Al retrotreno cambia invece la taratura della molla, ora più sostenuta e sviluppata per lavorare insieme alla nuova forcella. L'evoluzione della ciclistica coinvolge direttamente anche i freni. Le precedenti pinze anteriori ad attacco assiale vengono sostituite da unità ad attacco radiale e quattro pistoncini, contro i due del modello precedente. Cambia anche il parafango anteriore, ridisegnato per adattarsi alla nuova forcella e accentuare visivamente il carattere sportivo della moto. Novità anche davanti al pilota, dove debutta un display TFT a colori da 4,3 pollici. La connessione allo smartphone attraverso Kawasaki Rideology App guadagna inoltre navigazione e comandi vocali. Rimangono il controllo di trazione KTRC con due modalità selezionabili e la sella a 785 mm da terra, mentre tra gli accessori figura il quickshifter per le cambiate a salire. La Ninja 650 2027 conserva quindi la propria impostazione accessibile, ma interviene sulla componente dinamica per avvicinarsi maggiormente all'immagine della famiglia Ninja. Due le colorazioni annunciate: Lime Green e Metallic Flat Spark Black/Metallic Carbon Gray.

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