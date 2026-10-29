Juventus, Spalletti a rischio esonero? I tifosi sognano Conte: i nomi per la panchina

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Luciano Spalletti rischia l'esonero? La sconfitta della Juventus sul campo del Genoa, che si è imposto per 2-0 nella nona giornata di Serie A, ha rilanciato le ombre sulla panchina bianconera, con i tifosi che chiedono un cambio in panchina e non smettono di sognare Antonio Conte. "Spalletti out", è il messaggio più rilanciato su X dai tifosi bianconeri, che dopo la partita del Ferraris si sono scagliati contro il tecnico toscano: "Chiunque arrivi non può fare peggio di lui", "è evidente, Spalletti non è più seguito dal gruppo e non ha in mano lo spogliatoio", è l'analisi di un utente. "Cosa deve accadere ancora per un cambio di allenatore?", ha chiesto retoricamente un altro tifoso, condividendo un pensiero largamente diffuso. Il nome che accenderebbe l'entusiasmo dei tifosi è quello di Antonio Conte. Il tecnico leccese è libero dopo l'addio al Napoli ed è stato accostato anche alla panchina del Manchester United, che però ha confermato Carrick nonostante un avvio di stagione da incubo. È stato lo stesso Conte, nei giorni scorsi, a far sapere di non essere in trattativa con alcun club per un suo imminente ritorno in panchina: "Il mio nome è stato accostato a numerosi club, ma al momento non ci sono trattative in fase avanzata. Dopo una splendida e vincente esperienza alla guida del Napoli, mi prenderò tutto il tempo necessario per valutare come e quando tornare ad allenare. Sarà una decisione ponderata, che prenderò quando riterrò che ci siano le condizioni giuste", aveva scritto sul proprio profilo Instagram. Tra i nomi per la panchina della Juventus c'è anche una vecchia conoscenza come Didier Deschamps, che ha lasciato il proprio incarico da commissario tecnico della Francia dopo il Mondiale 2026. Oltre all'allenatore transalpino in lizza ci sono anche Stefano Pioli e Vincenzo Montella, soprattutto se la dirigenza decidesse per un traghettatore in attesa di rilanciare il progetto il prossimo giugno, magari tentando l'assalto proprio a Conte.

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