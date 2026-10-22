Juventus-Rennes, Gatti colpisce Samba prima del rinvio: arriva il giallo ma il difensore rischia grosso

(Adnkronos) – Momenti di tensione durante la sfida tra Juventus e Rennes di Europa League, con Federico Gatti protagonista di un episodio al 20', sul punteggio di 1-1, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti. Il difensore bianconero si prende un cartellino giallo per un colpo rifilato a Samba proprio mentre il portiere del Rennes si appresta a effettuare il rinvio. Un intervento che accende immediatamente le polemiche e lascia qualche dubbio sulla severità della sanzione. Gatti rischia tantissimo: il contatto arriva direttamente sul portiere avversario e l'arbitro decide di punire il difensore con l'ammonizione. Una decisione che evita conseguenze disciplinari più pesanti per la Juventus, ma che non cancella la pericolosità dell'episodio. Samba, infatti, resta a terra dopo aver ricevuto il colpo al petto. Le condizioni del portiere richiedono l'intervento dello staff medico del Rennes, costretto a entrare in campo per prestargli assistenza.

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