Incidente sul ponte Crepax, ambulanza supera bus e urta moto: 30enne muore nella notte

(Adnkronos) – Un motociclista di trent'anni è morto questa notte all'ospedale Niguarda di Milano, dove era stato portato nel pomeriggio di ieri, dopo essere rimasto gravemente ferito in un incidente sul ponte Crepax.

A quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale, l'incidente ha avuto origine quando intorno alle 16.30 un'ambulanza, non in emergenza, ha sorpassato. Per evitare il frontale con il mezzo di soccorso, un taxi che arrivava dalla direzione opposta ha frenato all'improvviso. Dietro però viaggiava la moto, guidata dal trentenne, che non è riuscito a evitare di tamponare l'auto. A seguito dell'impatto il motociclista è caduto a terra, dove è stato urtato dall'ambulanza in arrivo. Portato in codice rosso all'ospedale di Niguarda, il trentenne è morto nella notte.

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