Iacono (Hera): “160mila tonnellate di riciclato all’anno entro il 2029”

(Adnkronos) – Il Gruppo Hera punta a raggiungere 160mila tonnellate di plastica riciclata prodotta entro il 2029, rispetto alle 120mila attuali. Lo ha dichiarato Orazio Iacono, amministratore delegato del gruppo, in occasione dell’inaugurazione a Modena di R3GID, il nuovo impianto di Aliplast per il riciclo delle plastiche rigide. “Questo non è un investimento, ma è guardare al futuro”, ha spiegato Iacono, sottolineando che “il mercato europeo del riciclo soffre di mancanza di materiali riciclati di qualità e la nostra risposta è investire sulla qualità”. L’impianto potrà trattare fino a 30mila tonnellate di polimeri all’anno. “Questo ci permette di consolidare il nostro primato in Italia e la seconda posizione in Europa”, ha aggiunto l’ad, indicando nella qualità dei materiali e nella capacità di anticipare le nuove esigenze del mercato le direttrici di sviluppo del gruppo. Concorrenza dei Paesi extra Ue e calo della domanda di materiali riciclati di qualità inferiore sono tra i fattori che stanno mettendo in difficoltà il settore del riciclo della plastica. “Manca materiale, materia prima seconda di qualità”, ha spiegato, indicando tra le criticità “la concorrenza dei Paesi extra Ue che non rispettano le regole europee” in materia di tracciabilità e qualità. A pesare, secondo Iacono, è anche “il calo della domanda di materie prime seconde di bassa qualità”. La risposta del gruppo è investire in tecnologie capaci di produrre materiali riciclati con prestazioni elevate. “Con questo impianto andiamo a produrre materiali riciclati di qualità equivalente al polimero vergine, questa è la nostra risposta industriale”, ha concluso l’ad.

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