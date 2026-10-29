Hpv, Dika (Toscana): “La prevenzione passa anche dal linguaggio dei fumetti”

(Adnkronos) – "Grazie a Msd Italia abbiamo uno strumento in più, 6 pagine di un fumetto presentato qui a Lucca Comics & Games, nato grazie agli artisti di Lucca". Così Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale della Toscana, presenta il valore dell'iniziativa 'Il Quinto', fumetto realizzato in collaborazione tra Msd Italia e Lucca Comics & Games per sensibilizzare sul Papillomavirus umano (Hpv). Il progetto punta a raggiungere soprattutto le nuove generazioni attraverso un linguaggio vicino ai loro interessi, contribuendo a diffondere la conoscenza del virus e delle possibilità di prevenzione. "L'Hpv non riguarda soltanto le femmine, ma anche i maschi: è un virus che coinvolge tutti", sottolinea Dika, ribadendo l'importanza di una "corretta informazione e della prevenzione attraverso la vaccinazione e gli screening disponibili. L'obiettivo è raggiungere un numero sempre maggiore di giovani, promuovendo una maggiore consapevolezza e una cultura della prevenzione".

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)