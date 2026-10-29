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Gp della Malesia, Martin riceve l’ok dai medici per correre le prime prove libere

AdnKronos

Gp della Malesia, Martin riceve l’ok dai medici per correre le prime prove libere

Gio, 29/10/2026 - 11:53

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(Adnkronos) – Il pilota della Aprilia Jorge Martin è stato visitato dai medici ed è stato dichiarato idoneo per partecipare alla prima sessione di prove libere del Gran Premio della Malesia di MotoGp, in programma nella mattinata di domani, venerdì 30 ottobre, a Sepang.  Il pilota, comunque, verrà poi sottoposto ad una nuova valutazione, per capire come sta e se è in grado di completare il fine settimana visto il polso destro fratturato sabato scorso nella Sprint di Phillip Island. Nella classifica generale, lo spagnolo del team Aprilia Racing è secondo con dieci punti di ritardo dal leader Marc Marquez. 
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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