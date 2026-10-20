Giusina Battaglia, il messaggio dopo la morte del marito Sergio: “Straziata dal dolore”

(Adnkronos) – "Sono straziata dal dolore". Così Giusina Battaglia rompe il silenzio e torna sui social dopo la morte del marito Sergio e ringrazia chi le ha mostrato affetto e vicinanza in queste ore difficili. A dare pubblicamente la notizia della scomparsa è stata Antonella Clerici che ieri in apertura di 'È sempre mezzogiorno' ha dedicato un messaggio alla cuoca del programma di Rai1. "Sono straziata dal dolore ma invasa dal vostro affetto oceanico, grazie a tutti", ha scritto Battaglia in una Instagram stories a corredo di un cuore infranto. E poi rivolgendosi a chi le sta dimostrando sostegno, ha aggiunto: "Torno presto, ho bisogno di tutti voi". "Vogliamo mandare un forte abbraccio alla nostra cuoca Giusina Battaglia, perché questo weekend ha avuto un grandissimo lutto, è venuto a mancare suo marito e il nostro pensiero va a lei e ai suoi figli che hanno dieci anni. Giusina ti vogliamo bene, cercheremo di starti più vicino possibile, noi e tutte le persone che ti vogliono bene", queste le parole di Clerici in diretta.

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