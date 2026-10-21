Galvanin (Acqua Panna): “Oasi Gabbianello più accessibile e con più spazio a biodiversità”

(Adnkronos) – “Il progetto di riqualificazione dell’Oasi di Gabbianello è partito dalla necessità di rafforzare la funzionalità dell’ecosistema dell’Oasi e di migliorare la gestione dell’acqua. L’acqua infatti è un elemento estremamente importante per la tutela delle aree umide e della biodiversità. Come Sanpellegrino abbiamo migliorato i sistemi di gestione dell’acqua, ampliato di oltre due ettari le aree umide e arricchito l’habitat con vegetazione autoctona, prestando particolare attenzione alle esigenze di anfibi e uccelli migratori. Oltre a questi interventi naturalistici abbiamo anche reso l’Oasi più accessibile e fruibile attraverso un nuovo percorso educativo e strumenti pensati per accompagnare visitatori, scuole e famiglie alla scoperta di questo patrimonio”. Così Silvia Galvanin, direttrice dello stabilimento Acqua Panna, alla presentazione del progetto di riqualificazione ecologica dell’Oasi di Gabbianello, sulle sponde del Lago di Bilancino, nel Mugello. L’intervento, sostenuto da Acqua Panna, brand del Gruppo Sanpellegrino, con un investimento di oltre 2 milioni di euro, ha consentito di ampliare del 28% le zone umide, migliorare la gestione delle risorse idriche e realizzare un nuovo percorso educativo accessibile anche a persone cieche e ipovedenti. Il progetto è stato presentato alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e dei rappresentanti delle istituzioni locali.

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