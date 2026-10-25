Formula 1, oggi Gp Usa, Antonelli parte dalla pole per il match point mondiale – Diretta

(Adnkronos) – Torna in pista la Formula 1. Oggi, domenica 25 ottobre, si corre il Gran Premio degli Stati Uniti – in diretta tv e streaming anche in chiaro – sul circuito di Austin. Il Circus torna protagonista in Texas a due settimane dalla vittoria della Red Bull di Max Verstappen nel Gp di Singapore. Sulla pista asiatica l'olandese ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc e Kimi Antonelli con la Mercedes. In testa al Mondiale piloti c'è proprio Antonelli con 340 punti, +102 sul compagno di squadra George Russell, con l'emiliano che si gioca un primo match point per aggiudicarsi il titolo mondiale con 5 gare d'anticipo. Questa la griglia di partenza del GP degli Stati Uniti di F1 2026 ad Austin: Prima fila: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Seconda fila: Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Terza fila: Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Quarta fila: Oscar Piastri (McLaren) Lando Norris (McLaren) Quinta fila: Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Sesta fila: Nico Hulkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin Settima fila: Oliver Bearman (Haas) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Ottava fila: Esteban Ocon (Haas) Lance Stroll (Aston Martin) Nona fila: Carlos Sainz (Williams) Alexander Albon (Williams) Decima fila: Sergio Perez (Cadillac) Valtteri Bottas (Cadillac) Undicesima fila: Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Il Gran Premio degli Stati Uniti è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 21. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La gara sarà visibile in tv in chiaro, in differita dalle 22.30, su Tv8 e in streaming su Tv8.it.

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