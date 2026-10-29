Fiorello: “Amadeus farà Passaparola… ma ancora non lo sa”

(Adnkronos) – "Amadeus farà 'Passaparola'". Fiorello ha chiuso la puntata di oggi de 'La Pennicanza' con un’indiscrezione che riguarda il collega e amico e il suo possibile futuro televisivo. "Forse lui ancora non lo sa, ma io ho le mie fonti. Mi hanno detto: 'Lo sai che all’amico tuo molto probabilmente gli proporranno Passaparola?'". Secondo Fiorello "lo dovrebbe fare subito. Io credo che 'Passaparola' sia uno dei giochi più belli e divertenti e credo che fatto da Amadeus, con tutte le figlie delle letterine, potrebbe avere lo stesso successo de 'La Ruota della Fortuna'", ha concluso. Mediaset starebbe pensando di riportare su Canale 5 lo storico game show dei primi anni Duemila. A giugno, Amadeus e Warner Bros. Discovery hanno annunciato la risoluzione anticipata del contratto con cui il conduttore era approdato sul Nove nel 2024.

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