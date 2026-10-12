FIAT Multiplay: il concept che si trasforma da monovolume a pick-up

(Adnkronos) –

FIAT reinventa il concetto di automobile familiare con Multiplay, prototipo svelato durante l'evento Stellantis Night Before, alla vigilia del Salone di Parigi 2026. Lungo 4,45 metri, combina caratteristiche da monovolume, SUV e pick-up attraverso una carrozzeria capace di modificare la propria configurazione. L'ispirazione arriva dalla FIAT 600 Multipla del 1956 e dalla Multipla del 1998, entrambe progettate per offrire grande abitabilità in dimensioni contenute. Multiplay riprende questa filosofia introducendo soluzioni pensate per le esigenze delle famiglie contemporanee. L'elemento più originale è il montante C Metamorfosi, collegato a un modulo posteriore scorrevole. Attraverso apposite guide, la vettura può trasformarsi da monovolume chiusa con configurazione 6+1 a pick-up con quattro sedili e cassone aperto. Anche lo spoiler posteriore cambia funzione, ruotando fino a diventare un portabiciclette integrato capace di trasportare due biciclette. L'abitacolo introduce il Petsenger seat, elemento multifunzionale utilizzabile come supporto per seggiolini, spazio per animali domestici, tavolino oppure vano portaoggetti. Tra le soluzioni dedicate agli animali figurano anche un guinzaglio ricavato dal rivestimento e una ciotola pieghevole integrata nella portiera. Il sedile anteriore del passeggero può inoltre trasformarsi, a vettura parcheggiata, in una chaise longue denominata Sunseat.

Originale anche la scelta cromatica, ispirata all'anguria: carrozzeria verde brillante e interni caratterizzati da sfumature rosse e rosa. I rivestimenti utilizzano tessuti monomateriale lavorati a maglia tridimensionale senza cuciture. La tecnologia rimane discreta, con un display integrato nella plancia che scompare quando l'automobile viene spenta.

FIAT Multiplay non anticipa un modello di serie, ma rappresenta un laboratorio progettuale dedicato alla mobilità futura. L'obiettivo è esplorare soluzioni capaci di adattare spazio, funzionalità e capacità di carico alle necessità quotidiane, senza costringere le famiglie a scegliere tra differenti tipologie di automobile.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)