Festa del Cinema di Roma, è il giorno di ‘Mustang’: Kasia Smutniak ricorda Pietro Taricone

(Adnkronos) –

Alla 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma arriva la regista e attrice Kasia Smutniak, che torna dietro la macchina da presa per ‘Mustang’. A due anni dal suo precedente lavoro ‘Mur’, presenta alla kermesse racconto intimo e inedito che nasce dal primo viaggio compiuto nel 2003 insieme a Pietro Taricone nella remota regione del Mustang e racconta oltre vent'anni di vita. Il doc, che sarà prossimamente nelle sale distribuito da Fandango, arriva a 16 anni dalla morte di Taricone, allora 35enne, dopo un incidente di paracadutismo. I due sono stati insieme per quasi dieci anni e dal loro amore è nata la figlia Sophie. 'Mustang' diventa così una promessa ai confini del mondo che attraversa il tempo e le generazioni: un percorso tra amore, perdita e memoria, alla ricerca di ciò che resta quando tutto cambia. "Sono felice e onorata che Mustang venga presentato al pubblico italiano proprio a Roma. Sette anni di lavoro, oltre vent’anni di vita. Ho iniziato a raccontare questa storia senza sapere dove mi avrebbe portata”, dichiara Smutniak in una nota. "‘Mustang’ mi ha trascinata in un viaggio che si può compiere solo abbandonandosi completamente. Un viaggio profondamente personale, che si è intrecciato con il destino di una comunità e con il suo desiderio di preservare la cultura tibetana. In questo film c’è molto di quello che ho vissuto, delle persone che ho incontrato e di ciò che, negli anni, ho imparato a lasciare andare”. Nel 2003 Kasia e Pietro si conoscono da poco quando zaino in spalla e una piccola telecamera, partono per il Mustang. Quel luogo sospeso nel tempo, dove non esiste neppure la strada, diventa parte di loro e lì si scambiano una promessa: tornare un giorno e fare qualcosa per proteggere quella cultura. Ma il corso degli eventi cambia improvvisamente e insieme non ci torneranno più. Molti anni dopo la loro figlia Sophie riscopre le immagini di quel primo viaggio e di quelli che sua madre ha fatto poi con lei da bambina. È in questo percorso che nasce l'incontro con una donna speciale, Kunzom e con lei si realizza la promessa fatta un tempo: costruire una scuola che consente ai bambini di quella regione di proseguire gli studi senza dover abbandonare le loro famiglie. Attraverso la voce di Sophie, il racconto ripercorre oltre vent'anni di vita, tra memoria personale e storia collettiva, in un viaggio che attraversa il tempo e le generazioni, cercando ciò che resta quando tutto si trasforma in quel flusso incessante che in Mustang chiamano Samsara. ‘Mustang’ è un film documentario scritto da Kasia Smutniak e Marella Bombini, è una produzione Fandango in associazione con Luce Cinecittà con il contributo di Associazione Pietro Taricone grazie al sostegno di Unione Buddhista italiana ed è prodotto da Domenico Procacci, Laura Paolucci e Kasia Smutniak.ì

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)