Fava (Inps): “Con Arianna tecnologia più avanzata è anche la più semplice da usare”

(Adnkronos) – “Per decenni il welfare ha vissuto un paradosso silenzioso. Più cresceva per proteggere, più diventava complesso, e quella complessità finiva per respingere proprio chi aveva più bisogno di protezione. Arianna nasce per spezzare questo circolo”. E' quanto ha dichiarato il presidente dell'Inps Gabriele Fava alla presentazione di Arianna, il nuovo assistente digitale dell'istituto basato sull'intelligenza artificiale presso la sede della Direzione Generale dell' Inps a Roma. All’iniziativa, oltre al presidente Fava hanno partecipato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione Alessio Butti, la direttrice generale di Inps Valeria Vittimberga e il direttore della Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione di Inps Massimiliano D’Angelo. L’incontro è stato moderato dal direttore della Direzione Centrale Comunicazione di Inps Diego De Felice. “Per la prima volta, la tecnologia più avanzata è anche la più semplice da usare, e dà di più a chi ha meno strumenti. – ha spiegato Fava – Lavora sulle parole, che sono la materia stessa delle istituzioni, e per questo deve restare in mani pubbliche. Arianna è governata dall’Inps e parla soltanto con la sua voce verificata, perché lo Stato può essere complesso ma non può mai essere ambiguo. E ogni risposta semplice affidata alla macchina restituisce tempo umano a chi ha bisogno di qualcuno accanto. Per generazioni è stato il cittadino a dover capire lo Stato. Adesso è lo Stato che deve imparare a capire il cittadino”.

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