Famiglia nel bosco, primo weekend a casa per i bimbi. Pillon: “Strafelici ma per loro è molto faticoso”

(Adnkronos) – Una torta di cioccolato e banane, la preferita della figlia maggiore, per il benvenuto a casa, sabato scorso, dei tre piccoli Trevallion. Poi i giochi insieme tra tanti sorrisi e abbracci. Così è iniziato il primo fine settimana a Palmoli con mamma Catherine e papà ﻿Nathan dei bambini della 'famiglia nel bosco', nel percorso di ricongiungimento familiare deciso dal Tribunale per i minorenni dell'Aquila. E nel pomeriggio i compiti insieme ai genitori nella casa nuova messa a disposizione dal Comune. Poi la cena﻿ insieme e alle 20 tutti a dormire. Domenica mattina sono stati invece i salti sul letto e le feste forsennate di Spirit e Sophie, i due cagnolini dei Trevallion, a 'suonare' la sveglia alle 7.30 alla piccola Rose e ai gemellini Galorian e Bluebell. Dopo una bella colazione, finalmente il ritorno nel casolare nel bosco dove i bambini hanno potuto ritrovare i loro ambienti, giocando e trascorrendo il tempo all'aria aperta con l'asinello Gallipoli, costruendo insieme le casette per i polli e cavalcando l'amato Lee. Anche il pranzo si è svolto nella vecchia casa, seguito da un pomeriggio tranquillo di routine familiare, sorrisi, gesti affettuosi. Quindi un ultimo spuntino insieme prima di tornare, alle 18 in punto, nella struttura di Vasto dove i bimbi vivono da quasi un anno dopo l'allontanamento dai genitori. "Erano stanchi morti ma strafelici – fa sapere l'avvocato Simone Pillon – e non vedono l'ora di tornare, per i bambini è molto faticosa questa gradualità".

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