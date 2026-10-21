Famiglia nel bosco, Nathan: “Bambini a casa dopo 11 mesi, erano felici”

(Adnkronos) – "Ci siamo riempiti di gioia e felicità quando ci hanno comunicato che i bambini avrebbero potuto trascorrere a casa il fine settimana. Tanta gioia". Così Nathan Trevallion, intervistato da Bruno Vespa a Cinque minuti, ha raccontato come lui e sua moglie Catherine hanno vissuto il ritorno a casa, seppur temporaneo, dei loro figli, dopo 11 mesi di separazione. "Quando siamo andati alla casa famiglia venerdì pomeriggio – ha aggiunto Nathan – e abbiamo comunicato ai bambini che avrebbero avuto l'opportunità di tornare a casa erano davvero entusiasti". Ripercorrendo le tappe del fine settimana, poi, ha raccontato: "Venerdì abbiamo trascorso la serata nella casa del Comune; abbiamo fatto i compiti tutti insieme. Poi abbiamo letto dei libri e passato un po' di tempo insieme. Quindi siamo andati a dormire tutti con tanta gioia e felicità". Il giorno successivo, al risveglio, la famiglia si è spostata nella casa del bosco, come previsto dal tribunale, che aveva concesso alla coppia di trascorrervi le ore diurne: "I bambini hanno potuto giocare con gli animali, hanno fatto una passeggiata a cavallo, mia figlia sull'asino. E anche gli animali erano molto contenti di giocare con i bambini. Tutto è trascorso con molta gioia", ha concluso.

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