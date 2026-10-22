F1, primo match point per Antonelli in Texas

(Adnkronos) –

Kimi Antonelli potrebbe già domenica diventare il nuovo campione del mondo della F1. Questo fine settimana, ad Austin (Texas), il pilota italiano della Mercedes avrà il primo match point, a patto di vincere il Gran Premio degli Stati Uniti. Con un vantaggio di 102 punti sul compagno di squadra George Russell e con 125 punti ancora in palio dopo la tappa texana, Antonelli deve necessariamente trionfare sul Circuit of the Americas per sperare di aggiudicarsi il suo primo titolo iridato a soli 20 anni. Il pilota bolognese dovrà però contare anche su un passo falso del suo compagno di scuderia che arrivando tra i primi otto domenica, potrebbe rimandare l'assegnazione del titolo di almeno una settimana, in Messico o in Brasile. Il pilota italiano è improbabile che corra rischi eccessivi sul tracciato texano pur di laurearsi campione già questo weekend. "Sto lottando per vincere il campionato e non manca molto. Spero di conquistarlo entro due settimane, ma vedremo", ha dichiarato lunedì al cestista francese Victor Wembanyama, che milita nella NBA tra le fila dei San Antonio Spurs, squadra texana. La Red Bull e Max Verstappen vuole però rimandare il verdetto, consapevole dei miglioramenti delle ultime settimane, come dimostrano le due vittorie consecutive del quattro volte campione del mondo in Malesia e a Singapore. "Il tracciato ad Austin sarà molto diverso, ma l'obiettivo sarà quello di mantenere questo slancio, sfruttando al meglio ogni occasione per conquistare il maggior numero di punti possibile per il campionato costruttori", ha spiegato l'olandese. Le difficoltà delle "Frecce d'Argento" sono evidenti con solo tre Gp degli ultimi sette vinti con McLaren e Ferrari in risalita di prestazioni. "Nelle ultime due gare, Red Bull e Ferrari si sono dimostrate più competitive rispetto a prima. Sappiamo di dover affrontare una vera battaglia. È importante continuare a imparare come estrarre maggiori prestazioni dalla vettura, per affrontare i prossimi appuntamenti con la convinzione di poter lottare per la vittoria", ha dichiarato Bradley Lord, vice-team principal della Mercedes, durante il programma Nu Silver Arrows Radio Show.

—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)