Europa League, oggi Juventus-Rennes – Diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. Oggi, giovedì 22 ottobre, il club bianconero ospita il Rennes all'Allianz Stadium nella terza giornata della fase campionato di Europa League. Nelle prime due partite i bianconeri hanno sconfitto in casa gli olandesi del Nec per 5-0 e in trasferta il Celta Vigo per 2-1. Negativo invece il cammino in campionato con una sola vittoria nelle ultime 5 partite, con il ko casalingo per 0-3 contro la Lazio nell'ultimo turno. Buono il cammino dei francesi in Europa League, dopo il pareggio per 0-0 all'esordio in trasferta con lo Sturm Graz hanno superato 2-1 in casa l'Ofi Creta. Nella quarta giornata di Europa League, tra due settimane, la Juventus sarà impegnata in trasferta contro l'AZ Alkmaar, mentre il Rennes ospiterà l'Olympiacos.

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