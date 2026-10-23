Engineering, Fitch conferma rating e migliora outlook da stabile a positivo

(Adnkronos) – Engineering comunica che Fitch ha confermato il rating di lungo termine della società a 'B' e rivisto l’Outlook da Stabile a Positivo. La decisione dell’Agenzia, si legge in una nota, riflette le attese che i proventi derivanti dalla cessione di Alfahealth, perfezionata nei primi giorni di ottobre, e dalla cessione del Gruppo Industries eXcellence, il cui closing è previsto entro il 2026, saranno principalmente destinati, subordinatamente alle condizioni di mercato, alla riduzione dell’indebitamento, contribuendo al rafforzamento del profilo finanziario del Gruppo. A supporto della propria valutazione, Fitch evidenzia la solida posizione di Engineering sul mercato italiano, la resilienza della performance nel primo semestre del 2026 e la maggiore focalizzazione sui Software Products proprietari e sulle attività Digitech e Consulting.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)