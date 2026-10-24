Energia, Vigilante (Gse): ”Transizione sia opportunità per territori, noi pronti”

(Adnkronos) – "La transizione energetica non è più vista soltanto in chiave di intervento per la decarbonizzazione, ma come un'occasione per fare degli investimenti che contrastano il caro bollette. Oggi qui si parla di sfide e in questa occasione la sfida è proprio far sì che la transizione energetica diventi un'opportunità per i territori e, e soprattutto il basso costo delle rinnovabili e gli interventi di efficienza energetica aiutino famiglie ed imprese ad abbassare i costi energetici. Questo è il ruolo del Gse: gestire i meccanismi, ma anche avvicinare i territori a questi strumenti, che sono sì complessi, ma che vanno sicuramente spiegati". Lo ha detto Vinicio Vigilante, amministratore delegato di Gse, che oggi è intervenuto a 'City Talks', il format ideato e realizzato da Spin Factor, in corso nella sede dell’Associazione Costruttori Edili Napoli (Acen). Vigilante ha ricordato che da parte di Gse "c'è un'intensa attività di informazione e di formazione che facciamo sul territorio, attraverso il sito, su tutta una serie di strumenti digitali. E anche questa di oggi è un'occasione per parlare di transizione energetica alla portata di chiunque", ha concluso

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