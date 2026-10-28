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El Shaarawy presto papà, l’annuncio (il giorno del compleanno) con Ludovica Pagani: “Ti aspettiamo”

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El Shaarawy presto papà, l’annuncio (il giorno del compleanno) con Ludovica Pagani: “Ti aspettiamo”

Mer, 28/10/2026 - 13:46

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(Adnkronos) –
Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani diventeranno presto genitori. Lo hanno annunciato con un post su Instagram in un giorno speciale. Ieri, quando l'attaccante del Genoa ha festeggiato il suo 34esimo compleanno. "Il compleanno migliore che potessi vivere", esordisce il calciatore nella didascalia a corredo del post, "perché quest’anno il regalo più grande non è qualcosa che posso scartare ma qualcuno che non vediamo l’ora di abbracciare". "Auguri papi, ti aspettiamo amore della nostra vita", si legge.    Non è ancora stato svelato il sesso del bebè, nelle foto compare la coppia abbracciata mentre mostra le immagini della prima ecografia.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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