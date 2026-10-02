DR Automobiles, Gessica Notaro ambassador del gruppo

(Adnkronos) – E' Gessica Notaro, alla guida delle auto DR, ICH-X, Tiger e Sportequipe, la nuova ambassador di DR Automobiles Groupe, protagonista di una campagna sviluppata tra spot televisivi e contenuti social e declinata su valori comuni di libertà, passione e tenacia. Figura poliedrica, Gessica Notaro – che dopo l'aggressione subita dall'ex fidanzato nel 2017 è diventata una protagonista nella sensibilizzazione e contrasto alle violenze di genere – "ha trasformato – sottolinea il gruppo molisano – le esperienze che hanno segnato il suo percorso in una spinta verso il futuro e in un impegno concreto". Artista, cantante, performer, amazzone e imprenditrice, attraversa mondi differenti – dal teatro alla musica, dai cavalli alla sensibilizzazione sociale – portando in ciascuno determinazione e capacità di reinventarsi. "È questa forza, unita alla sua naturale versatilità, a rappresentare il filo conduttore della collaborazione" con Dr Automobile in una partnership, della durata di dodici mesi, che punta ad accompagnare il pubblico attraverso territori narrativi legati ai valori che scandiscono la campagna. Un percorso in cui le vetture diventano espressione di diverse dimensioni della personalità di Gessica. Dagli spazi aperti, esaltati dal marchio off-road ICH-X, al palcoscenico, espresso attraverso Sportequipe, dalla tenacia che trova forma nei modelli Tiger al viaggio continuo, condotto con DR. «La collaborazione con Gessica Notaro nasce dalla volontà di DR Automobiles Groupe di costruire una campagna che sappia andare oltre il racconto dei nostri modelli e delle loro caratteristiche – ha dichiarato Massimo Di Tore, Direttore Comunicazione&Marketing del gruppo molisano. È un progetto nel quale crediamo e che abbiamo voluto sviluppare con una figura capace di trasmettere valori autentici, come Gessica, che ha trasformato una storia personale difficile in un percorso di consapevolezza, impegno e sensibilizzazione. La sua presenza nella nostra campagna rappresenta per noi un’opportunità per parlare di automobili, ma anche per accendere i riflettori su un tema che ci sta particolarmente a cuore: la violenza contro le donne. È un fenomeno che richiede attenzione, responsabilità e soprattutto un cambiamento culturale profondo, nel quale anche la comunicazione può avere un ruolo".

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